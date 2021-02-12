Йошкар-Ола, , 12:06 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 февраля выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено также 42 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 177 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9896 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 45 человек. 160 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1121 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 236 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 552 человека, из них у 539 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 40 пациентов, при этом госпитализированы 34 жителя Марий Эл.