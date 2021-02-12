Москва, , 12:05 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 2139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 99 случаев больше, чем накануне, когда выявили 2040 случаев заражения.

За сутки скончались 63 пациента, госпитализированы 762 человека. Полностью выздоровели 3184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России умерли от коронавирусной инфекции ещё 507 человек.