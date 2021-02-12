Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии ожидаются снегопады, в результате которых сугробы вырастут ещё на 10 — 15 см. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По прогнозам, в ближайшую декаду сохранится морозная снежная погода, средняя температура составит — 17 градусов мороза, что на шесть градусов ниже климатической нормы.

Сегодня, 12 февраля, начнется сильный снегопад, но в ночь на 13 февраля из-за потепления может пойти ледяной дождь, местами — мокрый снег с туманами. А уже днём 13 февраля прогнозируются новые снегопады, может выпасть треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптика-любителя, за полдня температура в Чебоксарах упасть на 20 градусов.

14 февраля снегопады будут менее обильными, температура составит в среднем −10…−15 градусов.

По предварительным данным, в середине следующей недели температура снизится до −25…−30 градусов, морозы могут удержаться до 20 февраля.