Москва, , 12:13 — REGNUM Участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко отказался участвовать в судебном процессе над Алексеем Навальным из-за оскорблений блогера в свой адрес. Об этом сообщила 12 февраля судья в ходе слушаний в Бабушкинском суде Москвы.

Ветеран направил в суд ходатайство, в котором пожаловался на оскорбительные слова Навального. От них Артёменко стало плохо на предыдущем заседании, пришлось вызвать скорую помощь.

«Он отказывается от личного участия в процессе», — приводит слова судьи ТАСС.

Ветеран также попросил оценить поведение блогера в суде с правовой точки зрения.

Прокурор сообщила, что врачи не рекомендовали Артёменко продолжать участие в процессе. Суд освободил потерпевшего от участия в заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, Навального обвиняют в клевете на ветерана Артёменко. По версии следствия, блогер оставил оскорбительные, подрывающие репутацию ветерана комментарии под роликом, в котором Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ.

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