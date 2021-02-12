Благовещенск, , 12:01 — REGNUM Оперативный штаб Приамурья принял решение отменить практически все ограничения, введённые для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Обязательным остаётся — масочный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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С 1 марта в Приамурье разрешили работать санаторно-курортным организациям.

Уже с 12 февраля можно проводить спортивные соревнования, но с заполняемостью залов не более 50%.

С 15 февраля учреждения общепита могут вернуться к ночному графику работы. Отменены и требования по рассадке посетителей в кафе и барах.

С 22 февраля амурчане в возрасте старше 65 лет могут выйти из режима самоизоляции и приступить к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье фиксируется снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедшую неделю инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 466 жителей (неделей ранее — у 605).