Пермь, , 12:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтверждено 19 смертей носителей коронавируса: девять — от COVID-19, еще 10 — от сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 1567 человек, от осложнений — 1123. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1226 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого составляет 39,3%. Напомним, ранее в связи со стабилизацией эпидситуацией часть коечного фонда вернули под плановую госпитализацию.

Вакцинацию против COVID-19 первым компонентов прошли 17 632 пермяка, вторым — 5010.

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