Иваново, 12 февраля 2021, 12:38 — REGNUM Деятельность нелегального игрового клуба пресекли правоохранительные органы на проспекте Ленина в Иваново. В организации азартных игр подозревают пятерых местных жителей, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Злоумышленники с сентября 2020 года маскировали подпольный клуб под деятельность спортивного тотализатора, который находился в нежилом помещении на проспекте Ленина. С места преступления изъято пять игровых терминалов, бухгалтерская документация и около 60 тысяч рублей. По подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержаны пять жителей Иваново. Одному из них назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении, по остальным решается вопрос об избрании меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело.