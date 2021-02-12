История вопроса

Игорный бизнес — это предпринимательская деятельность, направленный на получение прибыли от организации азартных игр и/или пари. Первые игровые автоматы и казино на территории России появились в конце 80-х годов. Игорный бизнес получил широкое распространение в 90-е и начале 0-х годов, пока в 2006 году президент Владимир Путин не предложил запретить его практически на всей территории страны, кроме четырёх специальных игорных зон. 26 декабря 2006 года законопроект был принят и вступил в силу с 1 января 2007 года.







С 1 июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, может осуществляться только в пяти специальных игорных зонах — в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Республике Крым. Тем не менее, некоторые заведения продолжили работать и после введения запрета, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, биржи и т.д.