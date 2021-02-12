Саранск, , 11:58 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Женщина 1939 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу №4 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, инфаркт миокарда. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 148 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 февраля в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 879 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2140 человек.

Читайте также: В Мордовии вторые сутки выявляют по 66 случаев заражения коронавирусом