Саратов, , 11:59 — REGNUM Пятые сутки подряд в Саратовской области жертвами коронавируса становятся четверо пациентов. Всего с начала наблюдения от последствий заражения инфекцией скончались 594 человека. Об этом 12 февраля сообщает облминздрав.

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Очередными жертвами коварного заболевания стали один мужчина и три женщины. Возраст погибших — от 61 до 68 лет. Скончавшиеся страдали сахарным диабетом, атеросклеротической, ишемической болезнями сердца и другими патологиями.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки число выздоровевших после перенесенного коронавируса превысило количество новых носителей коронавируса. Так, на 12 февраля носителями коронавируса числятся 46 075 человек. Побороли инфекцию с начала пандемии 40 882 пациента или 88,7%, за сутки — 253 человека.

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