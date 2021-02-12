Саранск, , 11:54 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 февраля выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 879 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровел 14 591 житель Мордовии. 148 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 2140 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 11 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получал 1068 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2144 человек.