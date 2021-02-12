Уфа, , 11:54 — REGNUM 160 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 26 214 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с этой инфекцией 20 014 человек, в том числе 136 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 февраля в республике скончались 217 пациентов с COVID-19. За сутки было выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. 39 пациентов с COVID-19 находилось в тяжелом состоянии, а 7 таких пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.

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