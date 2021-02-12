Москва, , 11:52 — REGNUM Рост стоимости аренды частных домов начался весной 2020 года во время пандемии коронавируса, что вполне объяснимо, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова.

«Жители мегаполисов срочно искали себе жилье за городом, так как дистанционный формат учебы и работы позволял проводить много времени на природе. Это вызвало первоначальный рост цен.

В 2021 году не стоит ожидать падения цен аренды даже в случае выхода на работу/учебы. Многие уже почувствовали преимущества жизни за городом и это вызвало рост цен не только на аренду, но и на продажу загородной недвижимости по разным оценкам от 15% до 40%.

Также росту цен на загородное жилье способствовало увеличение стоимости строительства в связи с ростом стоимости строительных материалов, что вызвано ростом курса доллара за последние полгода.

Таким образом, в 2021 году не стоит ожидать снижения стоимости аренды и продажи загородной недвижимости», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стоимость аренды загородного жилья в 2020 году подорожала на 56%.

Читайте также: Аренда загородных домов в России за год подорожала на 56%