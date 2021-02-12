Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 265 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,6%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах лечение получают 40 человек, остальные 225 человек находятся дома под наблюдением медиков. Среди выявленных носителей коронавируса 13 детей.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 43 104 случая заражения. Выздоровел 35 801 человек. Жертвой с COVID-19 стали 1567 пермяков.

Напомним, в регионе заболеваемость постепенно идет на спад, эпидситуация нормализуется, часть коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекций сворачивается.

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