Донецк, , 11:53 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 11 февраля проведено 533 исследования, из них выявлено 235 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 22 471.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1920.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 13 109 человек, еще 7442 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 205 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.