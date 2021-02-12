Барнаул, , 11:49 — REGNUM По данным группы долгосрочных метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», февраль 2021 г. в Алтайском крае ожидается тёплый, со среднемесячной температурой воздуха минус 11−14°C, что на 2−3°C выше номы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Прогнозируется три волны тепла, по югу до оттепели (минус 1−6°C, местами плюс 5°C) и одна волна холода (ночью до минус 21−26°C, днем до минус 17−22°C).

Волны тепла ожидаются в середине первой, в начале второй и в середине третьей декад. Волна холода прогнозируется в середине февраля, пояснют синоптики.

Количество осадков прогнозируется около нормы (10−44 мм). Снег ожидается в большинстве дней первой половины и в последней пятидневке месяца.

Ранее отмечалось, что с 11 по 13 февраля в Алтайском крае ожидают похолодание до −30…−36°C. Сегодня, 12 февраля на большей части территории региона температура может опуститься до — 39 °C.

Читайте также: В Сибири резко похолодает после «весенней» оттепели