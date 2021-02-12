Казань, , 11:52 — REGNUM В Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 12 февраля, прошли 35 125 жителей. За сутки число привитых возросло на 4 311 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Вторую дозу препарата получили 6 135 человек. Всего в республику поступило 81 122 комплекта доз вакцины, использовано из них 43,3%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии на протяжении нескольких недель готовятся к открытию пункта вакцинации от коронавируса в одном из торговых центров Казани. В настоящее время идет финальный этап его подготовки.

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