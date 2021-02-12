Чебоксары, , 11:45 — REGNUM На федеральный конкурс по разработке проекта федерального мемориала «Строители безмолвных рубежей», который будет построен в Чувашии, поступило 13 работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашской Республики.

Организатором открытого всероссийского конкурса, который проходит при поддержке Министерства культуры России, является Российское военно-историческое общество (РВИО).

«На конкурс представлено 13 проектов от авторских коллективов из Чувашии, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области», — приводятся в сообщении цитата исполнительного директора РВИО Виталия Мартынюка.

По его словам, авторы конкурсных работ «не просто сосредоточились на создании скульптурной композиции, но и серьёзнейшим образом отнеслись к проработке архитектурной составляющей проекта».

Конкурсные работы будут направлены на рассмотрение творческого совета РВИО.

Ранее чувашские власти заявляли, что в конкурсе планируют принять участие четыре авторские группы из Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал «Строителям безмолвных рубежей» будет возведён в Козловском районе возле села Байгулово Козловского района. Памятный комплекс будет расположен на пяти гектарах и будет включать в себя сам памятник, объекты общественного питания, музейный комплекс и автостоянку.

Напомним, что более пяти лет ИА REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из менее изученных страниц истории периода Великой Отечественной войны. В год 75-летия Великой Победы указом главы Чувашии Олега Николаева проект получил поддержку на государственном уровне. 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.