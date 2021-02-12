Киев, , 11:56 — REGNUM На Украине на базе одного из судов первой инстанции будут при помощи системы искусственного интеллекта рассматривать дела об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия Украины.

«Высший совет правосудия решил согласовать соответствующий проект распоряжения кабинета министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта на Украине», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что пилотный проект позволит наработать практический материал по рассмотрению незначительных и наиболее распространённых административных дел, а также снизить нагрузку на судей.

Напомним, ранее в США осудили гражданина Украины, который организовал международную схему по отмыванию денег. Он приговорён к 87 месяцам тюремного заключения.

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