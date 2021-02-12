Москва, , 11:44 — REGNUM Суд отклонил ходатайство защиты блогера Алексея Навального. Заседание по делу о клевете проходит 12 февраля в Бабушкинском суде Москвы.

Защитники Навального подали ходатайство об отводе судьи.

«Судья останется в процессе. Все претензии к ней не обоснованы», — огласила судья после рассмотрения ходатайства.

Заседание суда по делу о клевете началось в 10:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогера привезли на автозаке из «Матросской Тишины».