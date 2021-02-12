Красноярск, , 11:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 225 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в крае подтверждено 59 675 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 54 845 человек (+200 за сутки).

В Красноярском крае от коронавирусной инфекции скончались 2590 человек, в том числе за сутки жертвами COVID-19 стали 20 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Красноярском крае было выявлено 234 носителя коронавируса, выздоровели 200 человек, скончались 18 пациентов с COVID-19.

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