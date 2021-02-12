Ижевск, , 11:42 — REGNUM По состоянию на 12 февраля прививку от коронавируса сделали 13 170 жителей Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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От общего числа привитых 1337 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

За сутки в республике привили 1813 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 февраля в Удмуртию поступит дополнительная партия вакцины от коронавируса в объеме 5,6 тыс. доз, заявлял ранее глава республики Александр Бречалов. Он уточнил, что эта партия препарата будет использоваться для вакцинации организованных коллективов граждан — сотрудников правоохранительных органов, сотрудников МЧС и УФСИН.