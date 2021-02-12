Владикавказ, , 11:41 — REGNUM В здании торгового центра, взорвавшегося во Владикавказе, велись строительные работы. Они проводились в помещениях цокольного этажа, в котором размещались другие организации. Компания «Магнит» доступа в них не имела. Об этом сообщила руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Кавказского округа крупной торговой сети Марина Москаленко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мощный взрыв во Владикавказе — все новости»

"Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где, предположительно, велись строительные работы. Компания сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения полной картины произошедшего», — приводит слова Москаленко портал «15-й Регион».

Напомним, представитель сети ранее также сообщила, что компания арендовала помещение для магазина, еще один магазин был в собственности ритейлера. Всего в здании было три этажа.

Напомним, взрыв в торговом комплексе на улице Гагкаева во Владикавказе произошел в 07:24 12 февраля. Предварительно установлено, что пострадавших при взрыве нет.

Читайте также: СКР начал проверку по факту взрыва в супермаркете Владикавказа