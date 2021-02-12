Казань, , 11:44 — REGNUM В Татарии суточная заболеваемость коронавирусом регистрируется на уровне ноября 2020 года. За минувший день инфекцию выявили у 72 жителей республики. Всего подтверждено по состоянию на 12 февраля 17 026 случаев инфицирования. Днем ранее коронавирус подтвердился у 75 человек. Всего выздоровели 13 632 пациента, за сутки — 83. С начала наблюдения подтверждены 294 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новой жертвой ковида накануне стала 42-летняя женщина, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 38 пациентов, 34 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных выявлено среди граждан от 60 до 70 лет — 25 человек, от 70 до 80 лет — 13 зараженных, еще 12 пациентов в возрасте от 50 до 60 лет, детей нет. Среди жителей Казани — 36 новых носителей вируса, 10 — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии число медучреждений, где можно привиться от коронавируса, продолжает увеличиваться. Их количество достигло 103.

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