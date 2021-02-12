Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Ленинградской области с начала 2021 года отмечен второй пик суточной смертности. 11 февраля в регионе было зарегистрировано сразу 11 смертей от COVID-19, что на один летальный случай меньше, чем было зафиксировано 29 января.

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Помимо этого за прошедшие сутки в регионе было выявлено 202 новых носителя коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 33 210 инфицированных, из них 30 133 человека выздоровели, 2645 продолжают лечение. Умерли 487 человек.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 2078 койки для больных COVID-19, из них 907 свободны (43,65%), в том числе 203 реанимационных.

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