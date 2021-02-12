Москва, , 11:38 — REGNUM Вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V», созданной в России, направлена в столицу Ирана — Тегеран. Об этом 12 февраля сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, его слова приводит агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По словам иранского дипломата, как это ранее пообещали представители Минздрава РФ, вторую партию российской вакцины «Спутник V» вечером 11 февраля доставили в посольство Ирана в Москве.

«В пятницу (12 февраля) она была отправлена в Тегеран специальным рейсом», — уточнил Джалали.

При этом первая партия российского препарата «Спутник V» была доставлена в столицу Ирана 4 февраля.

Отметим, в настоящее время на территории Ирана выявлено за все время пандемии в общей сложности свыше 1,496 млн носителей коронавируса.