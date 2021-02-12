Москва, , 11:34 — REGNUM За последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции ещё 507 человек. Об этом 12 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

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«Зафиксировано 507 летальных исходов», — рассказали в штабе. Это на 46 умерших меньше, чем накануне.

Всего с начала пандемии в России от коронавирусной инфекции умерли 79 194 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки исследования подтвердили 15 089 случаев заражения коронавирусом.