Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM В Петербурге за последние сутки незначительно сократилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает 12 февраля оперативный штаб.

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За последние 24 часа в статистику смертности от ковида внесено еще 58 случаев, в то время как днем ранее — 61 случай.

На этот раз Петербург вновь оказался на втором месте по суточной смертности после Москвы среди регионов России, тогда как днем ранее два города делили первое место.

Всего за время пандемии в Северной столице официально подтвердили 10 356 смертей от COVID-19.

В России за сутки зафиксировали 507 летальных исходов этой болезни, их общее число достигло 79 194.

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