Нижний Новгород, , 11:28 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 февраля выявили 439 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 454 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 89 996 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 445 человек, всего выздоровели с начала пандемии 81 984 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2273 человек. Накануне сообщалось также о 14 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 5067 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. За два минувших дня в регионе сократили еще около 300 коек инфекционного профиля. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 805 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 12 февраля остаются свободными 24% коек.