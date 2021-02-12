Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Петербурге сохраняется сложившийся в последние дни уровень инфицирования коронавирусом. Как сообщает 12 февраля оперативный штаб, за последние сутки в городе зафиксировали 1134 новых случаев заражения, в то время как днем ранее их было на семь случаев меньше.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Всего за время пандемии, по официальным данным, в Петербурге заразились 350 874 человека, при этом власти признавали, что в реальности переболеть могло более 1,5 млн петербуржцев.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии 263 483 петербуржца, включая 3446 выписанных из стационаров и с амбулаторного лечения за последние сутки.

«Наиболее эффективная противоэпидемическая мера, способная ускорить окончание эпидемии и предотвратить новые вспышки — это массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции», — заявляют в городском оперштабе.

Добавим, в России за сутки подтвердили еще 15 089 новых случаев заражения, их общее число достигло 4 042 837.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге вновь сократились объемы тестирования на коронавирус

Читайте развитие сюжета: В Петербурге сократилась суточная смертность от COVID-19