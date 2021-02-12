Сеул, , 11:28 — REGNUM Южнокорейские военные, несущие службу в зарубежных странах, провели 12 февраля праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи.

По их словам, военнослужащие подразделения «Тонмён» (Dongmyeong Unit) в Ливане, образованное в июне 2007 года и входящее в состав миротворческих сил ООН, провели в видеоформате для местных жителей уроки корейского языка и тхэквондо.

Военнослужащие подразделения «Ханбит» (Hanbit Unit), входящие в состав миротворческих сил ООН для восстановления Южного Судана, провели народные и спортивные игры, а также соревнования по киберспорту.

Праздничные мероприятия также были организованы в подразделении по борьбе с пиратством «Чонхэ», выполняющем миротворческую миссию в Аденском заливе и Ормузском проливе, и в подразделении Ark Unit в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В Объединённом комитета начальников штабов Южной Кореи сообщили, что во время празднований все подразделения находились в состоянии боевой готовности.

Отметим, что в настоящее время в миротворческой деятельности за рубежом принимают участие более тысячи южнокорейских военных.