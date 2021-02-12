Архангельск, , 11:23 — REGNUM Житель Архангельска, сменивший имя и фамилию из-за нежелания служить в армии, может получить тюремный срок.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, 21-летний призывник неоднократно получал повестки о явке в военный комиссариат, однако там он так и не появился.

«При этом подозреваемый ранее обращался с заявлением в военный комиссариат, в котором уведомил о нежелании служить в армии, а год назад поменял имя и фамилию», — сообщили в Следкоме.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. За уклонение от призыва на военную службу архангелогородцу грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области к началу осеннего призыва 2020 года в розыске находились почти полтысячи уклонистов.