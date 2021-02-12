Петрозаводск, , 11:25 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки вновь выявили 178 новых носителей коронавируса. Также зарегистрировано еще три летальных исхода от ковида. Об этом 12 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа числа вновь выявленных инфицированных 170 человек имеют признаки заболевания, из них у 29 — симптомы средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 6219,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2744,5 случая, по Северо-Западу — 4834,8», — уточнили в региональном оперштабе.

Как уже сказано, за сутки в республике подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19: в Республиканской инфекционной больнице скончались двое мужчин, 1948 и 1959 годов рождения, и женщина 1958 года рождения.

«Пациенты были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — добавили в оперштабе.

С начала пандемии в республике выявлено 38 547 инфицированных. Из них 33 804 человек выздоровели, в том числе 209 — за последние сутки. Умерли 265 человек.

Еще 18 человек в Карелии за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4801 пациент, 115 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не произошло.

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