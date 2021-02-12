Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM В Нижегородской области возобновляется конгрессно-выставочная деятельность, а также смягчаются ограничения для учреждений культуры. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

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Теперь в кинотеатрах, театрах, концертных залах может быть заполнено не 40%, а 60% — от общего числа имеющихся мест.

В конгрессах и выставках могут принимать участие одновременно до 50 человек с учетом вместимости зала. При входе в выставочный зал будут проводиться обязательная термометрия. Участники мероприятий должны регистрироваться онлайн.

Посетители концертов, кинопоказов, выставок должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, также возобновляют работу детские развлекательные центры и аквапарки. Однако до перехода на 3-й этап снятия ограничений запрещается прием пищи, проведение банкетов и детских праздников.

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