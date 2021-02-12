Владикавказ, , 11:15 — REGNUM Охранник здания, в котором располагался сетевой супермаркет во Владикавказе, не получил никаких повреждений. Он рассказал о своем чудесном спасении журналистам.

«Ночью работал, под утро заснул, от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда», — поделился он на видеокамеру .

По его словам, в момент взрыва других людей в торговом комплексе не было, кроме него. На видео, опубликованном порталом Лайф, у охранника нет каких-либо видимых повреждений. При таком мощном взрыве и разрушениях спасение охранника иначе как чудом не назовешь.

Взрыв в супермаркете в столице Северной Осетии прогремел в 07:24 12 февраля. В результате взрыва здание полностью разрушено. На месте расчистки завалов работают более 120 спасателей. СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП.

Ранее высказывалось предположение, что при взрыве погиб охранник, однако позже власти региона опровергли эту информацию.

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