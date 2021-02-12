Ханты-Мансийск, , 11:12 — REGNUM Ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщают «Новости Югры».

Временно исполнять обязанности ректора вуза назначен проректора по учебной работе Роман Кучин.

Одной из первоочередных задач на новом посту Роман Кучин назвал вхождение Югорского госуниверситета в программу академического стратегического лидерства, а также выход студентов с дистанционного обучения на очное с соблюдением всех мер безопасности.