Уфа, , 11:11 — REGNUM Историко-культурные центры создадут в двух муниципалитетах Башкирии. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано 12 февраля на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, центры создаются в Балтачевском и Туймазинском районах Башкирии для совершенствования работы, а также для расширения сети филиалов Дома дружбы народов республики.

Так, в Балтачевском районе появится Мишарский историко-культурный центр, а Туймазинском районе — Башкирский историко-культурный центр.

Руководству этих муниципальных образований рекомендуется оказывать помощь создаваемым историко-культурным центрам, в том числе предоставить помещения для осуществления их деятельности.

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