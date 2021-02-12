Урюпинск, Волгоградская область, , 12:23 — REGNUM В мошенничество в особо крупном размере подозревается бывший директор кредитного потребительского кооператива «Перспектива» в Урюпинске Волгоградской области. От действий организатора финансовой пирамиды пострадали не менее девяти человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подозреваемая заключала с жителями Урюпинска договоры о передаче личных сбережений под проценты на фиксированный срок в период с 2019 по 2020 годы. Как установила надзорная проверка, кооператив действовал по принципу финансовой пирамиды — вкладчики получали доходы только за счёт взносов от новых участников. После истечения срока договора пайщики не смогли получить свои вклады и проценты. Потерпевшими признаны девять человек, общий ущерб которых превысил 10 млн рублей. Директор пирамиды уничтожила часть финансово-хозяйственной документации своей организации, поэтому следователи полагают, что пострадавших может быть больше.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.