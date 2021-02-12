Благовещенск, , 11:10 — REGNUM В Приамурье фиксируется снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедшую неделю инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 466 жителей (неделей ранее — у 605), об этом на заседании регионального оперативного штаба рассказала главный санитарный врач области Ольга Курганова.

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За весь период пандемии в Приамурье выявили 20 288 случаев заражения коронавирусом.

Уменьшилось на 17,7% число лиц бывших в контакте с носителями коронавирусом — 1239 (неделей ранее — 1506).

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за прошедшую неделю от COVID-19 скончались ещё три человека. За весь период пандемии не справились с болезнью 146 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат от Всемирной организации здравоохранения рекомендацию к использованию, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом она сообщила в опубликованном 12 февраля интервью РБК.