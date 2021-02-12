Нижний Новгород, , 11:03 — REGNUM В Нижегородской области возобновляют работу детские развлекательные центры и аквапарки. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

При возобновлении деятельности указанные организации обязаны соблюдать ряд правил: не допускается использование мелких деталей и мягких элементов (сухих бассейнов, кубиков, деталей конструкторов), которые не поддаются частой дезинфекции, число посетителей одновременно не должно превышать 1 человека на 10 кв метров, воздух должен быть обеззаражен бактерицидными облучателями, сотрудники еженедельно должны тестироваться на коронавирус, до перехода на 3-й этап снятия ограничений запрещается прием пищи, проведение банкетов и детских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Нижегородской области снимается часть ограничений, которые действовали для учреждений общественного питания. Теперь рестораны и кафе могут работать не до полуночи, а до 03:00 мск.

Читайте также: В Нижегородской области ослабили ограничения для работы общепита