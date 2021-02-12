Медногорск, Оренбургская область, , 11:01 — REGNUM В городе Медногорске Оренбургской области в магазинах крупной торговой сети покупателям предлагали паштет печеночный с ДНК вируса африканской чумы свиней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора партия зараженной продукции изъята и уничтожена.

В ведомстве уточнили, что для человека зараженное вирусом АЧС продовольствие неопасно. Однако выброшенный паштет или отходы могут вызвать заражение и массовый падеж свиней.

Напомним, осенью и зимой 2020 года на территории региона в ряде населенных пунктов произошла вспышка африканской чумы свиней. На сегодняшний день карантин сохраняется в двух муниципальных образованиях — Абдулинском городском округе и селе Асекеевского района.

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