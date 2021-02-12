Сухум, , 11:03 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 271 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 55 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 170 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 24 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 988 носителей SARS-CoV-2. Из них 11 307 победили инфекцию. За это время в стране скончались 189 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 10 февраля в стране выявили 64 новых носителя SARS-CoV-2 в результате 279 исследований.

Стоит отметить, что 11 февраля Сухум открыл пропускной пункт «Ингури» на абхазо-грузинской границе. Проход на территорию Грузии был закрыт с февраля 2020 года, когда там началась вспышка распространения коронавируса.

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