Уфа, , 10:58 — REGNUM Мужчину приговорили к длительному лишению свободы за двойное убийство, поджог и кражу в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в январе прошлого года в городе Нефтекамске шесть приятелей употребляли алкогольные напитки в квартире. В какой-то момент двое мужчин и подсудимый поссорились. В результате фигуранта уголовного дела избили. Помимо этого, он не нашел свою обувь (в ней ушел другой участник посиделок). В связи с этим подсудимый решил отомстить и нанес одному обидчику и его знакомой травмы. После этого скрылся. В результате потерпевший скончался на месте, а женщина скончалась в больнице. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого.

Помимо этого, в декабре 2019 года подсудимый поджег комнату приятеля в общежитии, потому, что заподозрил его в краже сумки с его документами и вещами. В связи с этим был причинен ущерб на сумму свыше 350 тысяч рублей. А в январе 2020 года, подсудимый не нашел свой паспорт, который отдавал хозяйке жилого помещения, в котором снимал комнату. Он разозлился на женщину и сломал ее телевизор и ноутбук, а также украл у женщины 150 долларов США и другие вещи. В результате был причинен ущерб на сумму около 80 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и умышленного уничтожения имущества. Сообщается, что свою вину подсудимый признал.

В результате суд приговорил 34-летнего жителя города Янаула к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также вынес решение о компенсации материального ущерба в размере 215 тысяч рублей.

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