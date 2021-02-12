Омск, , 10:53 — REGNUM С 15 февраля в Омской области учреждениям культуры разрешается увеличить заполняемость залов с 50 до 75%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Соответствующее решение, касающееся кинотеатров, концертных и театральных залов, принял оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом под руководством омского губернатора Александра Буркова. При этом учреждения культуры будут обязаны неукоснительно соблюдать все противоэпидемиологические требования.

Власти области сделали вывод, что эпидситуация в регионе стабилизируется, однако существует высокая вероятность её осложнения, обусловленная сезонным подъёмом ОРВИ, который ещё не пройден.

В Омской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в Омской области выявлено 39 006 носителей коронавируса, выздоровели 26 803 человека.

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