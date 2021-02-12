Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM В Нижегородской области снимается часть ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

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В частности, продлевается разрешенное время работы учреждений общественного питания. Теперь рестораны и кафе могут работать не до полуночи, а до 03:00 мск.

При этом общепит обязан соблюдать меры безопасности, предусмотренные для организаций отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 февраля выявили 2423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2443 новых носителя коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 490 382 случаев. Полностью выздоровели 429 058 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9500 человек.

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