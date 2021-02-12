Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) заработал третий пункт тестирования на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаучреждения.

Данный пункт открыла одна из частных медицинских структур. Сдать тест на COVID-19 можно круглосуточно.

Другие две точки тестирования подчиняются государственному центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Их пропускная способность — 400 человек в сутки у каждого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» возобновили международное авиасообщение.

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