Екатеринбург, 12 февраля 2021, 11:02 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) заработал третий пункт тестирования на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаучреждения.
Данный пункт открыла одна из частных медицинских структур. Сдать тест на COVID-19 можно круглосуточно.
Другие две точки тестирования подчиняются государственному центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Их пропускная способность — 400 человек в сутки у каждого пункта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» возобновили международное авиасообщение.
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