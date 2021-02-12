Буэнос-Айрес, , 10:51 — REGNUM Четвёртый рейс Aerolineas Argentinas, вылетевший 10 февраля в Москву, чтобы доставить новую партию вакцины «Спутник V», задерживается из-за снежной бури. Об этом изданию La Nacion сообщают источники в авиакомпании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Метель, пришедшая в центральный регион России, осложнила процесс загрузки вакцины от коронавируса в самолет, и предполагается, что он вылетит в 5 часов утра из Москвы (11 часов утра в пятницу, 12 февраля, в Аргентине) и прибудет в международный аэропорт «Эсейса» утром 13 февраля.

Как сообщили изданию источники из министерства здравоохранения Аргентины, в страну прибудут 400 тысяч единиц первой дозы. На данный момент это самая крупная поставка вакцины для Аргентины в период пандемии. В результате полученная цифра увеличится до 1 220 000.

Вылет в Москву вечером 11 февраля проходил без изменений в маршруте и без технической остановки: самолет был пустым, на борту находились бортпроводники и техники. За поездку отвечают десять членов экипажа, в том числе пилоты и вторые пилоты, к которым присоединяются диспетчеры, грузовой персонал, всего — 18 человек.

В среду, 10 февраля, президент Aerolineas Argentina Пабло Чериани подтвердил план полета в своем аккаунте в Twitter.

«Маршрут Буэнос-Айрес — Москва является самым длинным из всех, что мы выполняли», — прокомментировал он, отметив, что эта операция «требует значительной логистической работы в координации с участниками из обеих стран». Наконец, он сказал: «Вся наша энергия направлена на выполнение этой задачи».

Авианосец взлетел в четвертый раз через семь недель после первого рейса, который состоялся 22 декабря и вернулся в страну 24 декабря с первой партией в 300 тысяч доз, предназначенных для медицинских работников Аргентины. 16 января прибыл второй рейс с 300 тысячами доз второго активного ингредиента вакцины, что позволило завершить график первой фазы вакцинации. Третий груз прибыл 28 января с 220 тысячами доз, разделенных на две части.