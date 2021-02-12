Москва, , 10:50 — REGNUM В деле о нападении и убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева появились новые фигуранты. Все трое подозреваемых — уроженцы Ингушетии.

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По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предполагаемые преступники объявлены следственным комитетом в международный розыск. Обвинения в причастности к убийству им предъявлены заочно.

Кроме того, в пресс-службе Басманного суда сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Аслана Дудурханова. Ему инкриминируют совершение теракта, повлекшего смерть человека, организацию террористического сообщества или участие в нем», а также незаконный оборот оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство братьев Эльджаркиевых — главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда — было совершено в Москве 2 ноября 2019 года. Неизвестный выпустил не менее десяти пуль в своих жертв. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого взято под личный контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.

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В декабре 2020 года Басманный суд Москвы в рамках расследования этого дела заочно арестовал на два месяца уроженца Ингушетии Ибрагима Аушева. Он заочно обвиняется по статье УК РФ о террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку. Следователи считают его причастным к убийству Эльджаркиева. Всего по делу об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии очно и заочно арестованы более десяти человек.

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