Москва, , 10:45 — REGNUM Сегодня, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю и с началом Белого месяца, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что буддийская община России бережно хранит духовные традиции предков и обогащает общественную жизнь многонационального Отечества.

«Замечательный праздник отмечают представители разных народов России. Он вдохновляет людей на добрые дела», — отметил Путин и пожелал буддистам здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что буддийские общины в России активно участвуют в жизни страны.

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