Москва, , 10:45 — REGNUM Российские спецслужбы регулярно получают сигналы о планах террористов по России. Об этом 12 февраля сообщил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью», — заявил он, комментируя сообщения о том, что одна из запрещенных в РФ террористических организаций готовит своих сторонников «на совершение преступлений в различных городах России», в местах проведения массовых акций.

При этом Нарышкин подчеркнул, что у российских спецслужб и силовых структур, и в первую очередь — у ФСБ, существует огромный опыт в борьбе с международным терроризмом.

«И справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», — добавил глава СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае были задержаны двое жителей Нефтекумского района Арифулла Авезов и Ахмет Терекбаев, подозреваемые в участии в банде Шамиля Басаева и Хаттаба.