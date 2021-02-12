Кемерово, , 10:43 — REGNUM Эпидемическая ситуация в Кемеровской области остаётся стабильной. Снижение случаев заражения коронавирусом по сравнению с пятой неделей года произошло на 4%. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора кузбасского Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

По её данным, в структуре заболеваемости больше тех, у кого коронавирус проявляется симптомами ОРВИ, на внебольничную пневмонию, вызванную COVID-19, приходится 29,5% всех заразившихся, ещё 6% — без клинических проявлений, пишут «НГС Новости».

На долю завозных случаев приходится 1%, по контакту заразились 12%, у 87% источник инфекции не установлен.

Она добавила, что соблюдение масочного режима на территории Кузбасса остаётся обязательным, несмотря на стабильную эпидситуацию.